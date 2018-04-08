На Пасху в Туле ограничили движение транспорта

Это связано с проведением в городе массовых мероприятий.

8 апреля в Туле пройдет пасхальное шествие. Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству, в связи с этим будут введены следующие ограничения:

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

8 апреля с 09.00 до 18.30 по пр. Ленина, включая прилегающие территории (на участке от ул. Советской до ул. Первомайской), по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина), на площади Ленина;

8 апреля с 0.00 до 16.30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной (на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе), по Новомосковскому шоссе (от ул. Оборонной до поворота на ОАО «Тулачермет» (9-й км).

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

8 апреля с 0.00 до 3.00 и с 15.00 до 18.30 по ул. Л. Толстого (на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина);

8 апреля с 16.00 до 18.30 по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Первомайской, на площади Ленина).

Ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме автобусов, работающих в режиме «экспресс» и «полуэкспресс», городского пассажирского транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов, следующих в направлении Новомосковска и обратно, и специального транспорта: