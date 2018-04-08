Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Пасхой
8 апреля православные христиане празднуют Пасху.
Алексей Дюмин,
губернатор Тульской области
- Сердечно поздравляю православных христиан Тульской области со Светлым Христовым Воскресением!
Ежегодно праздник Пасхи возвращает нас к истокам христианства и его вечным духовным ценностям – милосердию, состраданию, самопожертвованию, заботе о ближнем. В эти светлые дни наши сердца наполняются радостью, любовью, согласием и стремлением к добру.
Хочу сегодня выразить благодарность за подвижнический труд служителям Тульской и Белевской епархий. Ваша деятельность направлена на решение важных социальных проблем, укрепление семьи, воспитание детей, заботу о старшем поколении, поддержание гармоничных отношений между людьми разных национальностей и вероисповедания.
Пусть пасхальные торжества приносят в наши дома радость и гармонию, вдохновляют каждого из нас на благие дела.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Сергей Харитонов,
председатель Тульской областной Думы
- Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Великий праздник Пасхи несет негасимый свет веры, наполняет сердца самыми добрыми чувствами, дарит радость, любовь и надежду. Он сочетает в себе всю суть христианского учения, является символом торжества жизни и нравственного обновления.
Уверен, что опора на традиционные духовные ценности позволит нам преодолеть все трудности, сплотиться и сделать нашу страну сильным и процветающим государством.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех благих начинаниях! Пусть этот день принесет в каждый дом хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне, мир и согласие!
Христос Воскресе!
Юрий Цкипури,
глава муниципального образования город Тула
глава администрации города Тулы
- Дорогие туляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации Тулы сердечно поздравляем вас со светлым праздником Пасхи!
Христово Воскресение – один из важнейших праздников в православном мире. Этот день олицетворяет торжество жизни, любви и милосердия, несет надежду на лучшее будущее. Значение, которое придается празднику, свидетельствует о росте национального самосознания, о возвращении к духовным истокам как основе существования современного общества.
Традиционные христианские ценности: святость семейного очага, милосердие и сострадание – это то, что сегодня объединяет жителей нашего города, родного края и всей страны.
Пусть Светлое Христово Воскресение наполнит сердца искренней радостью общения с родными и близкими людьми. Пусть вера поможет преодолеть трудности и испытания, встречающиеся на пути, а Пасхальная радость вдохновит на новые добрые дела и поступки. Крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра вам и вашим семьям!
Александр Козлов,
прокурор Тульской области
государственный советник юстиции 2 класса
- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Пасха Господня несет людям свет добра и веры, милости и очищения души , вселяет в нас любовь и надежду!
Желаю вам мира, благополучия, созидательного труда,счастья и здоровья!