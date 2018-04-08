новости
новости
Регистрация
Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Пасхой
Фото Дмитрия Дзюбина.

Официальные лица Тулы и области поздравили жителей с Пасхой

8 апреля православные христиане празднуют Пасху.

Алексей Дюмин,
губернатор Тульской области

- Сердечно поздравляю православных христиан Тульской области со Светлым Христовым Воскресением!

Ежегодно праздник Пасхи возвращает нас к истокам христианства и его вечным духовным ценностям – милосердию, состраданию, самопожертвованию, заботе о ближнем. В эти светлые дни наши сердца наполняются радостью, любовью, согласием и стремлением к добру.

Хочу сегодня выразить благодарность за подвижнический труд служителям Тульской и Белевской епархий. Ваша деятельность направлена на решение важных социальных проблем, укрепление семьи, воспитание детей, заботу о старшем поколении, поддержание гармоничных отношений между людьми разных национальностей и вероисповедания.

Пусть пасхальные торжества приносят в наши дома радость и гармонию, вдохновляют каждого из нас на благие дела.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! 

 

Сергей Харитонов,
председатель Тульской областной Думы

- Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Великий праздник Пасхи несет негасимый свет веры, наполняет сердца самыми добрыми чувствами, дарит радость, любовь и надежду. Он сочетает в себе всю суть христианского учения, является символом торжества жизни и нравственного обновления.

Уверен, что опора на традиционные духовные ценности позволит нам преодолеть все трудности, сплотиться и сделать нашу страну сильным и процветающим государством.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех благих начинаниях! Пусть этот день принесет в каждый дом хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне, мир и согласие!

Христос Воскресе!

 

Юрий Цкипури,
глава муниципального образования город Тула

Евгений Авилов,
глава администрации города Тулы

 

- Дорогие туляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации Тулы сердечно поздравляем вас со светлым праздником Пасхи!

Христово Воскресение – один из важнейших праздников в православном мире. Этот день олицетворяет торжество жизни, любви и милосердия, несет надежду на лучшее будущее. Значение, которое придается празднику, свидетельствует о росте национального самосознания, о возвращении к духовным истокам как основе существования современного общества.

Традиционные христианские ценности: святость семейного очага, милосердие и сострадание – это то, что сегодня объединяет жителей нашего города, родного края и всей страны.

Пусть Светлое Христово Воскресение наполнит сердца искренней радостью общения с родными и близкими людьми. Пусть вера поможет преодолеть трудности и испытания, встречающиеся на пути, а Пасхальная радость вдохновит на новые добрые дела и поступки. Крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

 

Александр Козлов,
прокурор Тульской области
государственный советник юстиции 2 класса

- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Пасха Господня несет людям свет добра и веры, милости и очищения души , вселяет в нас любовь и  надежду! 

Желаю вам мира, благополучия, созидательного труда,счастья и здоровья!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:15 −1
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминСергей ХаритоновЮрий ЦкипуриЕвгений АвиловАлександр Козлов
Место
Тула
Прочее
Пасхапоздравления с Пасхой

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

8 апреля в Туле дежурит Александр Корнеичев
8 апреля в Туле дежурит Александр Корнеичев
На Пасху в Туле ограничили движение транспорта
На Пасху в Туле ограничили движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.