В Новомосковске разыскивают пропавшего мужчину

Александр Суриков ушел с работы в неизвестном направлении и пропал.

В Новомосковске разыскивают пропавшего 49-летнего мужчину. Александр Дмитриевич Суриков 2 апреля около 13.00 ушел с работы в районе Автоколонны-1411 в неизвестном направлении и пропал.

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего мужчины: рост 178 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые с проседью.

Одежда: камуфлированная куртка, олимпийка (как на фото), светло-голубые джинсы, черная кожаная кепка, черные ботинки.

Требуется помощь в распространении информации по сети, а также помощь добровольцев в поисковых мероприятиях.