В Новомосковске разыскивают пропавшего мужчину
Александр Суриков ушел с работы в неизвестном направлении и пропал.
В Новомосковске разыскивают пропавшего 49-летнего мужчину. Александр Дмитриевич Суриков 2 апреля около 13.00 ушел с работы в районе Автоколонны-1411 в неизвестном направлении и пропал.
К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего мужчины: рост 178 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые с проседью.
Одежда: камуфлированная куртка, олимпийка (как на фото), светло-голубые джинсы, черная кожаная кепка, черные ботинки.
Требуется помощь в распространении информации по сети, а также помощь добровольцев в поисковых мероприятиях.
Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800)700−54−52 или 112; 02.