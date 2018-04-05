Где в Туле не будет электричества 6 апреля
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать на следующих участках:
- ул. Арсенальная, 5, 24, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
- ул. Ствольная, 104,
- ул. Курковая, 30-70 (нечётн.), 9, 11,
- ул. Литейная, 36,
- ул. Дульная, 31-в, 29,
- ул. М. Горького, 210,
- ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 2-й пр-д М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 15-37 (нечётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 5,
- 3-й пр-д М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
- ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,
- п. Ново-Скуратово, 15-45, 49.
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