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Где в Туле не будет электричества 6 апреля

Где в Туле не будет электричества 6 апреля

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать на следующих участках:

  • ул. Арсенальная, 5, 24, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
  • ул. Ствольная, 104,
  • ул. Курковая, 30-70 (нечётн.), 9, 11,
  • ул. Литейная, 36,
  • ул. Дульная, 31-в, 29,
  • ул. М. Горького, 210,
  • ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 2-й пр-д М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 15-37 (нечётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 5,
  • 3-й пр-д М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
  • ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,
  • п. Ново-Скуратово, 15-45, 49.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 +3
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