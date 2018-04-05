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Видео: в Туле неуправляемый грузовик врезался в фургон и снёс дорожный знак
Кадр из видео

Видео: в Туле неуправляемый грузовик врезался в фургон и снёс дорожный знак

По предварительным данным, в аварии никто серьёзно не пострадал

Около 12.30, на улице Кутузова, неподалёку от Пролетарского парка произошло ДТП с участием большегрузного самосвала, фургона Volkswagen и легкового Renault. Видео с места событий опубликовал туляк Сергей Васильев.

Легковушка остановилась, чтобы пропустить выезжающую с парковки на дорогу «девятку», водитель Volkswagen тоже притормозил и получил удар сзади от грузовика. Фургон по инерции врезался в Renault, а грузовик снёс дорожный знак.

Как сообщил автор видео, у грузовика были неисправны тормоза, водитель не смог вовремя остановиться. По предварительной информации, в аварии никто серьёзно не пострадал.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:24 +2
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Место
Тулаулица Кутузова

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