Видео: в Туле неуправляемый грузовик врезался в фургон и снёс дорожный знак

Кадр из видео

По предварительным данным, в аварии никто серьёзно не пострадал

Около 12.30, на улице Кутузова, неподалёку от Пролетарского парка произошло ДТП с участием большегрузного самосвала, фургона Volkswagen и легкового Renault. Видео с места событий опубликовал туляк Сергей Васильев.

Легковушка остановилась, чтобы пропустить выезжающую с парковки на дорогу «девятку», водитель Volkswagen тоже притормозил и получил удар сзади от грузовика. Фургон по инерции врезался в Renault, а грузовик снёс дорожный знак.

Как сообщил автор видео, у грузовика были неисправны тормоза, водитель не смог вовремя остановиться. По предварительной информации, в аварии никто серьёзно не пострадал.