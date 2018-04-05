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Депутаты Госдумы предложили реорганизовать Почту России

Депутаты Госдумы предложили реорганизовать Почту России

На площадке Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обсудили возможность акционирования почтового оператора.

В тематической пресс-конференции приняли участие депутаты Госдумы, генеральный директор Почты России Николай Подгузов, а также глава федерального Минсвязи Николай Никифоров.

Участники мероприятия отметили, что необходимость реорганизации федерального почтового оператора назрела давно – важно переходить на новые технологии и новые правила работы.

Осенью 2017 года концепция развития ФГУП «Почта России» обсуждалась в Государственной Думе года в рамках Правительственного часа, а затем на парламентских слушаниях. Поднимались вопросы модернизации и улучшения качества работы компании, удовлетворения спроса населения в современных стандартах обслуживания, уменьшения сроков доставки почтовой корреспонденции, увеличения зарплаты сотрудников.

В Государственную Думу внесен новый законопроект об акционировании Почты России.  В нём отдельно регулируются вопросы трудовых гарантий работникам Почты России. После акционирования предприятие сохранит исходный штат сотрудников, прекратится закрытие почтовых отделений. Планируется, что реорганизация Почты России поможет привлечь новые средства для развития и повышения качества услуг.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:30 0
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