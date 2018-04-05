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6 апреля тульский суд решит судьбу Большого универмага
Фото из архива Myslo.

6 апреля тульский суд решит судьбу Большого универмага

Прокуратура требует закрыть торгово-офисный центр из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности.

Советский районный суд Тулы рассмотрит 6 апреля дело о запрете деятельности ООО «Большой универмаг».

Совместная проверка прокуратуры и МЧС показала, что здание на ул. Советской, 4 эксплуатируется с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности. Прокурор просит запретить деятельность торгово-офисного центра Большой Универмаг до устранения выявленных нарушений, а именно:

  • установить систему вытяжной противодымной вентиляции на 4 этаже и в подвале здания;
  • установить автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях, в которых расположены объекты торговли «Fix Price», «Мебельный», а также в цокольном этаже, эксплуатируемом под нужды спортивного зала;
  • привести в надлежащее состояние автоматическую пожарную сигнализацию;
  • оборудовать помещение цокольного этажа системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с учетом требований действующих нормативно-технических документов;
  • установить двери в центральный вход ООО «Большой Универмаг» в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
  • обеспечить наличие планов эвакуации в Помещениях универмага согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
  • освободить эвакуационные пути и выходы, предусмотренные планом эвакуации от материалов, изделий, оборудований, производственных отходов, мусора и других предметов;
  • привести конструкцию лифтовой шахты требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1 -го типа;
  • отделить вестибюль 1 и 3 этажа от коридоров перегородками 1-го типа;
  • установить пожарные шкафы, соответствующие требованиям п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
  • осуществить огнезащитную обработку несущих металлических конструкций;
  • в помещениях цокольного этажа установить светильники с колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников;
  • обеспечить разделение складских помещений от коридора и других помещений противопожарными преградами (противопожарными дверьми);
  • оборудовать здание системой автоматического пожаротушения; обеспечить надлежащий эвакуационный выход из первого этажа в месте установки кирпичной стены;
  • оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

По подсчетам специалистов, на выполнение этих требований собственникам здания потребуются значительные затраты.

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Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 1
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 2
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 3
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 4
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 5
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 6
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 7
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 8
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 9
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 10
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 11
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 12
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 13
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 14
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 15
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 16
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 17
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 18
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 19
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 20
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 21
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 22
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 23
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 24
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 25
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 26
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 27
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 28
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 29
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 30
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 31
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 32
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 33
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 34
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 35
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 36
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 37
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 38
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 39
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 40
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 41
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности, Фото: 42
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