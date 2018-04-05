6 апреля тульский суд решит судьбу Большого универмага

Фото из архива Myslo.

Советский районный суд Тулы рассмотрит 6 апреля дело о запрете деятельности ООО «Большой универмаг».

Совместная проверка прокуратуры и МЧС показала, что здание на ул. Советской, 4 эксплуатируется с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности. Прокурор просит запретить деятельность торгово-офисного центра Большой Универмаг до устранения выявленных нарушений, а именно:

установить систему вытяжной противодымной вентиляции на 4 этаже и в подвале здания;

установить автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях, в которых расположены объекты торговли «Fix Price», «Мебельный», а также в цокольном этаже, эксплуатируемом под нужды спортивного зала;

привести в надлежащее состояние автоматическую пожарную сигнализацию;

оборудовать помещение цокольного этажа системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с учетом требований действующих нормативно-технических документов;

установить двери в центральный вход ООО «Большой Универмаг» в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

обеспечить наличие планов эвакуации в Помещениях универмага согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

освободить эвакуационные пути и выходы, предусмотренные планом эвакуации от материалов, изделий, оборудований, производственных отходов, мусора и других предметов;

привести конструкцию лифтовой шахты требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1 -го типа;

отделить вестибюль 1 и 3 этажа от коридоров перегородками 1-го типа;

установить пожарные шкафы, соответствующие требованиям п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

осуществить огнезащитную обработку несущих металлических конструкций;

в помещениях цокольного этажа установить светильники с колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников;

обеспечить разделение складских помещений от коридора и других помещений противопожарными преградами (противопожарными дверьми);

оборудовать здание системой автоматического пожаротушения; обеспечить надлежащий эвакуационный выход из первого этажа в месте установки кирпичной стены;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с учетом требований действующих нормативно-технических документов.

По подсчетам специалистов, на выполнение этих требований собственникам здания потребуются значительные затраты.