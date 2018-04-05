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В Тульской области затоплен еще один мост: жители запаслись продуктами на 10 дней
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области

В Тульской области затоплен еще один мост: жители запаслись продуктами на 10 дней

Река Плава поднялась над уровнем моста на 90 см.

5 апреля в 15.00 сообщение о подтоплении низководного моста в населенном пункте Косая Губа Плавского района поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области. Причиной затопления послужил подъем уровня воды в реке Плава.

Нарушено прямое транспортное сообщение с населенным пунктом Косая Губа – 6 жилых домов и 6 жителей. Угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация населения из мест постоянного проживания не требуется.

В населенном пункте Косая Губа создан запас продуктов на 10 дней.

Объездной путь в районе затопленного моста у Косой Губы возможен через населенный пункт Октябрьский и Крекшино протяженностью 15 км.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия убыла оперативная группа Плавского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

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