В Тульской области затоплен еще один мост: жители запаслись продуктами на 10 дней

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области

Река Плава поднялась над уровнем моста на 90 см.

5 апреля в 15.00 сообщение о подтоплении низководного моста в населенном пункте Косая Губа Плавского района поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области. Причиной затопления послужил подъем уровня воды в реке Плава.

Нарушено прямое транспортное сообщение с населенным пунктом Косая Губа – 6 жилых домов и 6 жителей. Угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация населения из мест постоянного проживания не требуется.

В населенном пункте Косая Губа создан запас продуктов на 10 дней.

Объездной путь в районе затопленного моста у Косой Губы возможен через населенный пункт Октябрьский и Крекшино протяженностью 15 км.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия убыла оперативная группа Плавского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.