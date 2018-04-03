В Туле орудуют мошенники: полиция рассказала о самых ярких аферах

сообщите пин-код

Самый частый вид мошенничества- аферы с мобильным банком.

Как работает: Чаще всего человеку приходит смс, в котором мошенники предлагают позвонить на определенный номер. А дальше уже дело техники: злоумышленники всеми путями пытаются узнать данные банковской карты.

Еще вариант: мошенники сообщают в смс, что карта заблокирована. Человек звонит по указанному для справок номеру, и сам рассказывает всю необходимую информацию: данные, кодовые слова, где и когда в последний раз использовалась карта.

Как уберечься: Реальные сообщения от банков приходят только с официальных коротких номеров. Если вам прислали сообщение о блокировке карты, сходите в банк и выясните, так ли это на самом деле. И ни при каких обстоятельствах не передавайте пин-код посторонним лицам.

вы попали в дтп

Как работает: Говорят, что об этом виде мошенничества знают все, однако схема до сих пор работает. Эти злоумышленники чаще всего звонят по ночам, чтобы застать человека врасплох. Они сообщают, что их сын попал в аварию, и ему срочно нужно переправить деньги для взятки следователю.

Доверчивые туляки тут же отправляют деньги банковским переводом, или отдают лично в руки, подъехавшему таксисту.

Только спустя несколько часов они понимают, что были жестоко обмануты.

Как уберечься: Первым делом позвоните своему близкому человеку, который якобы попал в беду. Скорее всего, он ничего не знает о поступивших звонках.

вам положена компенсация

Как работает: Несколько лет назад туляки активно покупали БАДы (биологически активные добавки), и по простоте душевной оставляли продавцам свои данные в анкетах. Сейчас эти номера телефонов и имена попали в руки мошенников.

Они звонят тулякам, представляются работниками спецслужб и рассказывают остросюжетную историю. Якобы тех самых распространителей БАДов задержали и судили. Так что теперь всем покупателям «чудо-таблеток» положена компенсация, причем не только потраченных на БАДы средств, но и причиненного морального вреда. Сумму озвучивают приличную — около полумиллиона рублей. Доверчивые пенсионеры, конечно, соглашаются получить эти деньги.

Спустя какое-то время им снова звонят мошенники, но теперь они называют себя сотрудниками банка. Сообщают, что готовы перечислить компенсацию, а пенсионерам останется только оплатить комиссию. Доверчивые старики несут последние деньги в банк, чтобы положить их на счет злоумышленников.

Мошенники настолько завоевывают авторитет пенсионеров, что они не готовы поверить в обман, даже после разговора со своими родственниками и полицией. Даже придя в правоохранительные органы, они говорят о том, что продавцы БАДов так или иначе вернут им деньги, а те самые «работники спецслужб» не могут врать.

Вернуть деньги в таком случае очень непросто, поскольку старики в банке личной подписью подтверждают перевод денежных средств. И отказать в такой операции банк не вправе.

Как уберечься: Не переводите деньги на счет незнакомых людей. Если вам предлагают компенсацию, позвоните в дежурную часть полиции и попросите проверить информацию.

вы попали в роуминг

Как работает: На мобильный телефон приходит смс якобы от оператора сотовой связи. В сообщении написано, что у абонента накопилась большая задолженность за нахождение в роуминге. Далее указан телефон «контактного центра», в котором вам тоже сообщают о долге, например в 1500 рублей. Мошенники путают людей, пугают их штрафами за невыплату, обращением в суд и отключение сотовой связи.

И тут же предлагается избавиться от долга — то есть перевести деньги на определенный банковский счет. Вам даже не нужно никуда идти, если у вас есть мобильный банк: сначала вы говорите номер карты, а затем код подтверждения, который придет вам в смс.

Как уберечься: У всех сотовых компаний есть свои короткие номера, по которым можно связаться с оператором. Выясните, действительно ли за вами числится задолженность. И даже если она есть, реальный оператор связи никогда не предложит вам перечислить деньги на банковский счет.

газовое оборудование

Как работает: Эти злоумышленники приходят сразу к вам в квартиру. Чаще всего они являются сотрудниками организаций, имеющих сходные названия с «Тулагоргаз». Люди не всегда внимательно вслушиваются в название организации и впускают сотрудников в дом якобы для проверки оборудования. Но в ходе нее оказывается, что в доме не установлен газовый анализатор, прибор учета утечки газа.

Недобросовестные компании тут же пугают жильцов квартиры: говорят, что за отсутствие анализатора им грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет.

После таких аргументов многие спешат заключать договор на покупку и установку заветного прибора. Его стоимость колеблется от 5 до 15 тысяч рублей.

В то время как на рынке он стоит меньше тысячи рублей. Да и сама установка таких приборов учета утечки газа в квартирах необязательна.

К сожалению, доказать мошенничество в таком случае крайне сложно. Юридически подкованные фирмы вводят покупателей в заблуждение, но при этом грамотно составляют документы. Чаще всего в договоре они прописывают, что покупатель уведомлен о том, что закон не требует установки прибора. А покупатель подписывает такую бумагу, не глядя.

Как уберечься: Мошенничества с газовым оборудованием возможны только потому, что люди невнимательно читают договор, который подписывают. Если в ваш дом пришли установщики таких приборов, свяжитесь с обслуживающей вас газовой службой или дежурной частью полиции. Правоохранители знают о распространенных видах мошенничества и подскажут как себя вести, а при необходимости вышлют наряд.

мёд за 30 тысяч рублей

Как работает: Мошенники предлагают пенсионерам купить «уникальный» мёд, очень полезный. Цена за такой продукт немаленькая, доходит до 30 тысяч рублей. Всеми путями они «обрабатывают» пенсионера, пока тот не раскошелится.

Одну такую преступную группировку задержали недавно в Туле. При обыске квартиры у них изъяли ароматизаторы и закваску, похожую на смолу. «Мёд» мошенники замешивали в огромных тазах, разливали по банкам и продавали на улицах Тулы.

Как уберечься: Не открывать дверь незнакомым людям, при любом подозрении на мошенничество вызывайте полицию.