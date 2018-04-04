На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 5 апреля

В четверг, с 9 до 17 часов, света не будет по следующим адресам:

ул. Рогожинская, 18,

ул. Кутузова, 31, 33, 35, 37,

ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,

ул. Р. Зорге, 31, 33,

ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,

ул. Кауля, 56-74 (чётн.),

пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Н. Глухополянская, 1-9, 4, 8-а, 9-а,

ул. Глухополянская, 1-21-а (нечётн.), 8-50-б (чётн.),

ул. Гастелло, 1, 1-а,

п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-108, 112, 120, 130-162-а,

ул. Чехова, 1-в, 1-г,

ст. Ясная поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б,

п. Октябрьский: ул. Киреевская, 10, 13-29,

ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95, 22, 20,

п. Октябрьский, 11, 11-а, 12, 14, 16, 18, 15-21 (нечётн.).