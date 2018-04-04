Тульские здания на один вечер изменили подсветку, чтобы поддержать детей-аутистов

В областном центре завершились мероприятия, приуроченные к Всемирному дню информирования об аутизме.

2 апреля в Туле прошел ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню информирования об аутизме. Цель этой акций – поддержка семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Организатором выступила общественная организация «Маленькая страна – Мы есть!», объединяющая родителей детей-аутистов.

Днем на площади Ленина прошла акция «Синий шар». Прохожим раздавали информационные буклеты, синие воздушные шары, состоялся уличный концерт тульских музыкантов – поддержать детей пришли солисты детского ансамбля барабанщиц «Акцент», музыкального коллектива «Звездный аккорд», трио «Карусель», музыкальной студии «Magic Solo», а также дуэт «Наедине».

Вечером ЦПКиО имени Белоусова, Тульский государственный музей оружия, ТРЦ «Гостиный двор», Тульский государственный цирк и Московский железнодорожный вокзал присоединились к акции «Зажги синим», временно изменив декоративную подсветку своих зданий.