Опасный арсенал в квартире: В Туле задержали «черного копателя»

Фото предоставлено пресс-службой УМВД по Тульской области.

Во время обыска у него обнаружили 97 патронов, винтовку Мосина, два пистолета иностранного производства и множество различных гранат и снарядов.

В Туле на улице Металлургов сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

В полицию поступила информация о том, что 53-летний туляк коллекционирует оружие времен Великой Отечественной войны. Мужчина увлекался раскопками в местах боевых действий, и неоднократно находил ружья, винтовки и пистолеты, а также патроны и боеприпасы. Найденное «черный копатель» бережно хранил у себя дома.

В ходе обыска информация подтвердилась: у мужчины были обнаружены 97 патронов, винтовка Мосина, два пистолета иностранного производства и множество различных гранат и снарядов. По предварительной информации, все они были обнаружены при раскопках на территории Тульской области и соседних регионов.

В настоящее время мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».