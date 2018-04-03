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Какие улицы Тулы обесточат 4 апреля

Какие улицы Тулы обесточат 4 апреля

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых отключениях электричества.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Рогожинская, 18,
  • пос. Октябрьский: 5-й пр-д, 1-16,
  • 6-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 18-й пр-д,
  • ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
  • ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),
  • ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.),
  • ул. Пирогова, 33-35-а (нечётн.), 46,
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64,
  • ул. Железнодорожная, 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 2-в, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 1-10,
  • ул. Переносная, 2-7,
  • ул. Кропоткина, 2,
  • ул. Галкина, 205,
  • ул. Парижской Коммуны, 2,
  • п. Горелки: 11-й, 13-й-14-й-15-й-16-й Горельские пр-ды,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-108, 112, 120, 130-162-а,
  • ул. Чехова, 1-в, 1-г,
  • ст. Ясная поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б,
  • п. Ново-Скуратово, 88-99-а, 105-113, 59, 60, 105-б.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:53 0
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