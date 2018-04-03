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Тульские аграрии готовятся к посевным работам
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские аграрии готовятся к посевным работам

В региональном правительстве обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса и подготовки к весеннему полевому сезону.

По информации регионального минсельхоза, посевная площадь прогнозируется на уровне 2017 года. Основу посевов традиционно составляют зерновые и зернобобовые, картофель. Ожидается увеличение посевов под масличными культурами.  

Фермерские хозяйства закупают минеральные удобрения. Обеспеченность семенами составляет свыше 90%, степень готовности техники – более 80%. Подготовка к полевым работам продолжается в плановом режиме. 

Специалисты Московского научно-исследовательского института сельского хозяйства, ФГБУ «Госсорткомиссия», ФГБУ «Тулаагрохимрадиология» и ФГБУ «Россельхозцентр» представили рекомендации по выращиванию яровой пшеницы, определению качества семян, рассказали об итогах сортоиспытаний и особенностях применения минеральных удобрений.

В рамках совещания министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев поручил администрациям муниципалитетов организовать постоянный контроль подготовки и проведения работ, своевременно принимать меры и информировать министерство обо всех возникающих проблемах:

Надо знать положение дел в каждой организации – от крупных сельскохозяйственных предприятий до небольших фермерских хозяйств – и найти варианты помощи каждому.

Один из вопросов повестки дня касался увеличения объемов экспорта региональной продукции. По словам министра, это направление – один из важных механизмов реализации сельскохозяйственных товаров. В ближайшее время запланирована встреча агропромышленных предприятий региона с представителями Российского экспортного центра для продвижения тульской продукции на внешние рынки.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:27 +1
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