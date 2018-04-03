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Жительница Тулы, прописавшая в квартире 68 нелегалов, отправится в колонию

Жительница Тулы, прописавшая в квартире 68 нелегалов, отправится в колонию

За свои незаконные услуги женщина брала с каждого мигранта от 500 до 1300 рублей.

Приговором мирового судьи участка № 74 Центрального района Тулы 42-летняя Наталья С. признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что с 1 августа по 2 сентября  прошлого года женщина внесла в бланки уведомления о прибытии иностранных граждан сведения о нахождении 68 выходцев из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана по месту ее жительства.

При этом тулячка не собиралась предоставлять свою жилплощадь для проживания, а за свои услуги получила вознаграждение в размере от 500 до 1300 рублей с каждого иностранца. Приговором суда Натальи С. назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:11 0
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