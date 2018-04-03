Погода в Туле 4 апреля: потепление, переменная облачность, небольшой дождь

Синоптики обещают ветер до 10 метров в секунду и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в области будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, до восьми метров в секунду.

Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер южной четверти, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – от -3 до +2, днём – до 11 градусов выше нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.