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Погода в Туле 4 апреля: потепление, переменная облачность, небольшой дождь

Погода в Туле 4 апреля: потепление, переменная облачность, небольшой дождь

Синоптики обещают ветер до 10 метров в секунду и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в области будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, до восьми метров в секунду.

Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер южной четверти,  5-10 м/с.

Температура воздуха ночью  – от -3 до +2, днём – до 11 градусов выше нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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