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Тульские студенты могут попасть на стажировку в Банк России

Тульские студенты могут попасть на стажировку в Банк России

На протяжении полугода бакалавры и магистры будут перенимать опыт у лучших специалистов в области экономики и финансов.

Центробанк запускает проект, в рамках которого студенты российских вузов смогут пройти стажировку в различных подразделениях регулятора. По словам заместителя Председателя Центробанка Руслана Вестеровского, сотрудники организации готовы делиться опытом и знаниями с талантливой молодежью:

Российский финансовый рынок стремительно развивается, ему необходимо большое количество высококвалифицированных сотрудников. Банк России может оказать содействие в подготовке таких профессионалов.

Стажеров будут набирать в Департамент денежно-кредитной политики, Департамент исследований и прогнозирования, Департамент статистики и управления данными, а также в Службу по защите прав потребителей.

Стажироваться смогут студенты последнего курса бакалавриата или студенты магистратуры, имеющие возможность работать от 20 часов в неделю, подавшие заявку до 27 апреля и прошедшие конкурсный отбор.

Старт стажировки запланирован на конец июня, она продлится полгода. Планируется, что стажировка в Банке России будет проводиться ежегодно, число подразделений регулятора, готовых набирать стажеров, будет расти.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте Банка России.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:51 −2
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