В Тульской областной спецбиблиотеке для слепых прошел детский праздник

В открытии праздника приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что губернатор Алексей Дюмин и правительство региона уделяют большое внимание работе по социально-культурной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в нынешнем году Тульской областной специальной библиотеке для слепых была оказана помощь в создании выставочного зала и выделены дополнительные площади для фондохранилища. На средства гранта Президента Российской Федерации приобретено специальное оборудование. Сегодня в библиотеке созданы все необходимые условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

На празднике в дар библиотеке были переданы уникальные тактильные рукодельные книги.