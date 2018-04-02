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В Тульской областной спецбиблиотеке для слепых прошел детский праздник

В Тульской областной спецбиблиотеке для слепых прошел детский праздник

Праздник «Особенным детям – особенные книги» посвящен Неделе детской книги.

В открытии праздника приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что губернатор Алексей Дюмин и правительство региона уделяют большое внимание работе по социально-культурной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в нынешнем году Тульской областной специальной библиотеке для слепых была оказана помощь в создании выставочного зала и выделены дополнительные площади для фондохранилища. На средства гранта Президента Российской Федерации приобретено специальное оборудование. Сегодня в библиотеке созданы все необходимые условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

На празднике в дар библиотеке были переданы уникальные тактильные рукодельные книги.

Театр книги порадовал участников праздника постановкой кукольного спектакля «Филипок» по рассказу Л. Н. Толстого.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:10 +4
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