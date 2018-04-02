Погода в Туле 3 апреля: до 8 градусов тепла, дождь и облачность
Синоптики обещают умеренный западный ветер и низкое давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями.
Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм). Ветер западный, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +1 до +6, днём – до восьми градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.
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