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В Городском концертном зале выступят талантливые дети тульских силовиков

В Городском концертном зале выступят талантливые дети тульских силовиков

Там пройдёт гала-концерт регионального этапа Всероссийского конкурса «Хрустальные звёздочки».

В среду, 4 апреля, в Городском концертном зале Тулы выступят участники конкурса «Хрустальные звездочки 2018». В нём участвуют дети государственных служащих и работников правоохранительных ведомств, областного Управления ФССП и других государственных органов Тульской области.

Участники конкурса распределяются по двум возрастным группам – от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет включительно. Ребята проявят свои творческие способности в трёх номинациях: вокал, хореография, и исполнительское мастерство. В рамках гала-концерта зрителей ждут яркие номера от известных хореографических коллективов «X-zibit», «Ника», «Зареченька» и «Ассоль».

Начало в 12.00, вход свободный.

По результатам гала-концерта будут определены участники II этапа Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки 2018», который пройдет в Москве.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:05 +1
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ТулаГородской концертный зал

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