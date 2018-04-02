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В Плавске открыли центр для переселенцев на 26 семей

В Плавске открыли центр для переселенцев на 26 семей

Проживать вновь прибывшие в Россию соотечественники будут в отдельных квартирах с одной или двумя комнатами.

Первых соотечественников Тульская область приняла в 2011 году. В последние годы регион занимает первое место в России по приему и обустройству соотечественников – сюда переселилось уже более 40 тысяч человек из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках областной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Туле в 2015 году был открыт Центр временного размещения. Сейчас он рассчитан на 200 человек.

Для оказания соотечественникам содействия в обустройстве и оформлении документов в Плавске открыто дополнительное отделение центра. Оно рассчитано на проживание 26 семей. Переселенцы будут жить в отдельных квартирах с одной или двумя комнатами.

По информации пресс-службы областного правительства, открытие плавского отделения будет способствовать повышению миграционной привлекательности районов Тульской области.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:51 +2
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