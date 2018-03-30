новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 31 марта: осадки, гололед и оттепель

Погода в Туле 31 марта: осадки, гололед и оттепель

Синоптики обещают умеренный южный ветер. Давление пониженное.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью мокрый снег, местами небольшой, возможно налипание мокрого снега, днем небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо до 4 мм).

Слабый гололед, ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -7 до -2 градусов, днём – от +1 до +6. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
Погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Двое потерявшихся в Туле детей найдены в 40 км от города
Двое потерявшихся в Туле детей найдены в 40 км от города
В России могут разрешить использование старого асфальта при ремонте дорог
В России могут разрешить использование старого асфальта при ремонте дорог
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.