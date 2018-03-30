Погода в Туле 31 марта: осадки, гололед и оттепель

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью мокрый снег, местами небольшой, возможно налипание мокрого снега, днем небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо до 4 мм).

Слабый гололед, ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -7 до -2 градусов, днём – от +1 до +6. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.