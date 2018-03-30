На каких улицах Тулы сегодня отремонтируют дороги

Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «Мегастрой», ООО «Мегаспортстрой», АО «САХ», ООО «Каскад».

Сегодня, 30 марта, работы по аварийно-восстановительному ремонту планируется провести по следующим адресам:

ул. Скуратовская;

ул. Вильямса;

ул. Демидовская Плотина;

ул. Демонстрации;

ул. Новоселов.

Накануне специалистами подрядных организаций было отремонтировано более 550 квадратных метров дорожного полотна. Ремонт асфальтового покрытия производился методом литого асфальта.

Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Гарантийный срок такого ремонта — один год. Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.