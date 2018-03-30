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На каких улицах Тулы сегодня отремонтируют дороги

На каких улицах Тулы сегодня отремонтируют дороги

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт.

Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «Мегастрой», ООО «Мегаспортстрой», АО «САХ», ООО «Каскад».

Сегодня, 30 марта, работы по аварийно-восстановительному ремонту планируется провести по следующим адресам:

  • ул. Скуратовская;
  • ул. Вильямса;
  • ул. Демидовская Плотина;
  • ул. Демонстрации;
  • ул. Новоселов.

Накануне специалистами подрядных организаций было отремонтировано более 550 квадратных метров дорожного полотна. Ремонт асфальтового покрытия производился методом литого асфальта.

Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия. Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Гарантийный срок такого ремонта — один год. Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:05 +1
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