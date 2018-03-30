В Веневском районе двое мужчин обчистили офис

Фото nsktv.ru

В Венёвском районе полицейские задержали двух 25-летних местных жителей. Их подозревают в совершении кражи.

Полицейские установили, что задержанные, один из которых был ранее судим, знали, что офисное помещение в одном из поселков не охраняется. Они проникли в офис и вынесли из него два компьютера и икону. Общая сумма похищенного составила 152 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали злоумышленников.

Сейчас в отделе МВД России по Венёвскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».