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В Веневском районе двое мужчин обчистили офис
Добычей злоумышленников стали два компьютера и икона.
В Венёвском районе полицейские задержали двух 25-летних местных жителей. Их подозревают в совершении кражи.
Полицейские установили, что задержанные, один из которых был ранее судим, знали, что офисное помещение в одном из поселков не охраняется. Они проникли в офис и вынесли из него два компьютера и икону. Общая сумма похищенного составила 152 000 рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали злоумышленников.
Сейчас в отделе МВД России по Венёвскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
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