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Тульский областной суд постановил снести Дом молитвы христиан-баптистов
Фото Алексея Пирязева.

Тульский областной суд постановил снести Дом молитвы христиан-баптистов

На днях апелляционная инстанция рассмотрела жалобу администрации города о признании строения незаконным.

Городские власти подали соответствующий иск в Привокзальный районный суд еще в прошлом году. Дом на улице Станиславского, в котором существует Дом молитвы евангельских христиан-баптистов, по документам является жилым домом — община не зарегистрирована как юридическое лицо и не может оформить здание иначе. Ответчик по делу — пастор церкви «Святая троица» Вениамин Андриевский.

Первая инстанция отказалась признать дом самовольным строением, подлежащим сносу. Администрация обжаловала это решение в апелляционной инстанции.

22 марта Тульский областной суд отменил решение Привокзального районного суда и удовлетворил исковые требования городских властей.

Дом молитвы должен быть снесен. Церковь обжаловала решение, получив таким образом отсрочку в исполнении решения.

из истории вопроса

Администрация Тулы обратилась в суд с иском к пастору Андриевскому о признании Дома молитвы самовольной постройкой и о его сносе (за счет собственника). Инициатор тяжбы – областная Инспекция по архнадзору – сообщила, что при возведении дома на ул. Станиславского нарушены нормы земельного и градостроительного законодательства: не было разрешения на строительство.

Жилой дом, используемый как дом молитвы, построен пастором без получения необходимых разрешений. Это действительно так: Андриевский строил дом как жилой, а впоследствии, пытаясь зарегистрировать здание как Дом молитвы, получал отказы.

В спорном здании три надземных этажа и один подземный, внутри есть зал для богослужений. По мнению городских властей, дом не похож на жилой, а участок земли относится к категории земель населенных пунктов, разрешенное использование – для ИЖС.

Признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию (к этому ответчик предпринимал меры). Постройка должна быть снесена, если она нарушает права и интересы других лиц и создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Перед судом здание обследовали эксперты ООО «Альянс-капитал» и нарушений не нашли. Районный суд, ссылаясь на заключение экспертов, в иске администрации Тулы отказал: посчитал недоказанным нецелевое использование дома и его опасность для окружающих.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:11 +16
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