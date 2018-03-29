Архитектор Владимир Асс проведёт для туляков лекцию и воркшоп

Мероприятия состоятся в субботу и воскресенье. Вход свободный, но по предварительной записи.

Евгений Асс – архитектор, художник, основатель и ректор архитектурной школы МАРШ, профессор МАРХИ, руководил группой исследований дизайна городской среды ВНИИТЭ, лауреат премии «Золотое сечение».

Среди его работ: бюро «Другая сцена» театра «Современник», Центр современного искусства в здании Арсенала в Нижнем Новгороде, крупные градостроительные проекты и выставки. В Тульском историко-архитектурном музее (пр-т Ленина, д. 27) в ближайшие выходные состоятся два мероприятия с участием Евгения Асса.

Какие тараканы обитают в голове у архитектора? Какие мыслительные процессы протекают в ней? И почему архитекторов все не любят? Ответы на эти и другие вопросы вы получите в субботу, 31 марта, на лекции «В голове у архитектора». Начало – в 18.00.

В воскресенье, с 11 до 18 часов туляков ждёт масштабный воркшоп по разработке эскизных идей и сценариев использования двора ТИАМа. На занятие приглашаются архитекторы, ландшафтные дизайнеры, студенты профильных вузов. Запись по телефонам: 31-26-61 и 70-40-58.