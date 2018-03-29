Где в Туле отключат электроэнергию 30 марта
«Тулгорэлектросети» проведут плановые работы на улицах города.
С 9 до 16 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Сурикова, 20,
- Новомосковское шоссе, 46,
- ул. Советская, 4-в,
- ул. Циолковского, 64-74 (чётн.), 81-87 (нечётн.),
- ул. Водоохранная, 37-53,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-в, 1-5 (нечётн.), 4-8 (чётн.),
- ул. Станиславского, 115,
- ул. Водоохранная, 41, 42, 43, 43-а, 44-б, 44,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 2,
- ул. Шевченко, 88, 90,
- Алёшня: 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 6, 7-а, 8,
- 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8, 11,
- ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн), 6-а, 2-24 (чётн.),
- ул. Нагорная, 1, 2, 4,
- пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 55, 57,
- ул. Пархоменко, 47,
- п. Горелки: пер. Поддубный, 1-6,
- пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4,
- Московское шоссе, 15-а,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.),
- ул. Зелёная, 7, 9,
- ул. Овражная, 2-а.
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