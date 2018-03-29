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Где в Туле отключат электроэнергию 30 марта

Где в Туле отключат электроэнергию 30 марта

«Тулгорэлектросети» проведут плановые работы на улицах города.

С 9 до 16 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Сурикова, 20,
  • Новомосковское шоссе, 46,
  • ул. Советская, 4-в,
  • ул. Циолковского, 64-74 (чётн.), 81-87 (нечётн.),
  • ул. Водоохранная, 37-53,
  • ул. 3-я Гостеевская,  1-в, 1-5 (нечётн.), 4-8 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 115,
  •  ул. Водоохранная, 41, 42, 43, 43-а, 44-б, 44,
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 2,
  • ул. Шевченко, 88, 90,
  • Алёшня: 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 6, 7-а, 8,
  • 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8, 11,
  • ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн), 6-а, 2-24 (чётн.),
  • ул. Нагорная, 1, 2, 4,
  • пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 55, 57,
  • ул. Пархоменко, 47,
  • п. Горелки: пер. Поддубный, 1-6,
  • пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4,
  • Московское шоссе, 15-а,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.),
  • ул. Зелёная, 7, 9,
  • ул. Овражная, 2-а.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +1
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