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В Туле подземный переход на ул. Мосина отремонтируют ко Дню города
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле подземный переход на ул. Мосина отремонтируют ко Дню города

Об этом доложил губернатору глава администрации Тулы Авгений Авилов. Сегодня они провели объезд города.

Алексей Дюмин сегодня удостоверился сам: переход действительно нуждается в ремонте.

Ранее к главе региона поступило обращение жителей, которые пожаловались на плачевное состояние подземного перехода.

Евгений Авилов доложил главе региона, что в ближайшее время будет проведена встреча с представителями торговых точек, на которой будет обсуждаться новая концепция облика перехода и расположение торговых точек. Торговую деятельность планируется ориентировать на туристическую, сувенирную направленность.

- Новую концепцию представим через две недели. Ремонт планируем завершить ко Дню города, – сказал Авилов.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:15 −2
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