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Средний размер взятки в Тульской области – 150 тысяч рублей

Средний размер взятки в Тульской области – 150 тысяч рублей

На заседании Тульской областной думы 28 марта 2018 года с докладом о ситуации в Туле и регионе выступал начальник УМВД Сергей Галкин.

По данным УМВД, в 2017 году зафиксировано 727 преступлений в экономической сфере, в том числе 173 — с ущербом в крупном и особо крупном размерах. На 13% выросло количество налоговых преступлений, на 75% - количество преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, и на 20% – различных растрат.

- В 2017 году выявлено 79 преступлений, связанных с коррупцией. На 38% больше, чем в 2016 году, выявлено фактов взяток. Причем средний размер взятки увеличился и составил 150 тысяч рублей, — пояснил Сергей Галкин.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 16:35 +2
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Сергей Галкин
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Тульская область

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