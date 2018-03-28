Начальник УМВД по Тульской области: Мы сидим в засадах, а надо камеры устанавливать

На заседании Тульской областной думы 28 марта 2018 года с докладом о ситуации в Туле и регионе выступал начальник УМВД Сергей Галкин. Наибольший интерес у депутатов вызвала часть доклада, посвященная безопасности на тульских дорогах, видеофиксации нарушений и безопасности города в целом.

- Миллион сто сорок тысяч нарушений ПДД зафиксировано в регионе в прошлом году. Из них бОльшая часть — с помощью средств фото и видеофиксации, — пояснил Сергей Галкин. — На 31% больше зафиксировано нарушений скоростного режима. Но количество ДТП и пострадавших в них людей сократилось. У нас самый низкий по России показатель тяжести ДТП.

Депутат Александр Москалец высказал сомнения о правильности наказания водителей по фото- и видеофиксации:

- Из общего числа нарушений только 966 тысяч были зафиксированы камерами автофиксации. А правомерно ли считать почти миллион граждан Тульской области нарушителями, если с ними ни дознаватель, ни судья не общались? Кто уверен на 100%, что за рулем машины был именно тот человек, кому пришло «письмо счастья»? То есть вину показывает прибор, а виноват гражданин. А как насчет презумпции невиновности?

- Прибор фиксирует превышение скорости или иное нарушение ПДД. А постановление о штрафе подписывает инспектор ГИБДД, который проверяет фотофиксацию. Если же гражданин, которому прислали протокол и постановление о штрафе, не согласен с этим, он имеет право обратиться в суд или вышестоящую инстанцию. Тут нет никаких противоречий с законодательством, — ответил Сергей Галкин. — Там, где у нас стоят комплексы фото- и видеофиксации, аварийность снижается в разы. Статистика говорит только об одном — тульские водители часто нарушают ПДД.

Депутат Егор Атанов поинтересовался передвижными комплексами фиксации нарушений ПДД:

- Такие комплексы часто стоят в кустах. Почему нет предупреждающих знаков о фотофиксации?

По словам Сергея Галкина, законом это не предусмотрено:

- По вашей инициативе такую поправку можно внести в закон. Я солидарен с вами, что важно не деньги штрафами собрать, а обеспечить безопасность на дорогах. Знак заставляет водителя сбавить скорость, соблюдать правила движения, что и требуется.

Генерал добавил также, что ставят передвижные комплексы компании, выигравшие аукционы и конкурсы. А места для установки определяет ГИБДД после анализа дорожной ситуации и аварийности. Пока количество комплексов фиксации не меняется. Не увеличивается, в том числе, и количество передвижных камер, так как у ГИБДД не хватает ресурсов обрабатывать эти зафиксированные нарушения.

Депутат Юрий Моисеев указал на то, что машины с передвижными комплексами сами зачастую нарушают ПДД, располагаясь в местах действия знака «Остановка запрещена». На что Сергей Галкин резонно заметил:

- А что же вы проехали мимо и не сообщили об этом дежурному ГИБДД?!

Что касается программы «Безопасный город», Сергей Галкин отметил, что финансируется эта программа недостаточно.

- В областном центре у нас установлено всего 303 камеры. Каждый год добавляется около 50 камер. Это крайне мало! Когда представляли расчеты по проекту «Тульская набережная», то там для надежного перекрытия всей площади нужно почти 100 камер. Только в одной зоне! Мы неоднократно обращали внимание на недостаточное финансирование этой программы. Его надо увеличивать в разы! Считаю, что при застройке новых жилых микрорайонов необходимо устанавливать камеры видеонаблюдения в подъездах, лифтах и по периметру зданий. Прошу вас обратить внимание на эту проблему. Пока же, к сожалению, мы сидим в засадах и проводим рейды. А надо устанавливать камеры! Надеюсь на вашу поддержку в этом вопросе, — обратился к депутатам Сергей Галкин.