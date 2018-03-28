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Под Тулой появятся улицы Изобильная, Весенняя и Ремесленная

Под Тулой появятся улицы Изобильная, Весенняя и Ремесленная

Эти названия выбрали сами жители.

28 марта на заседании Тульской городской Думы депутаты одобрили ряд решений о присвоении названий улицам на территории Ленинского района.

  • в деревне Ивановка появятся улицы Красная и Оранжевая;
  • в деревне Струково — улицы Изобильная, 1-я Ремесленная и 2-я Ремесленная;
  • в поселке Октябрьский — улицы Полевая и Садовая;
  • в поселке Новый — улицы Весенняя, Летняя и Осенняя.

Отметим, что эти названия улицам предложили сами жители.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:39 +1
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