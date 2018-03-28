Под Тулой появятся улицы Изобильная, Весенняя и Ремесленная
Эти названия выбрали сами жители.
28 марта на заседании Тульской городской Думы депутаты одобрили ряд решений о присвоении названий улицам на территории Ленинского района.
- в деревне Ивановка появятся улицы Красная и Оранжевая;
- в деревне Струково — улицы Изобильная, 1-я Ремесленная и 2-я Ремесленная;
- в поселке Октябрьский — улицы Полевая и Садовая;
- в поселке Новый — улицы Весенняя, Летняя и Осенняя.
Отметим, что эти названия улицам предложили сами жители.
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