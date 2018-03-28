Под Тулой появятся улицы Изобильная, Весенняя и Ремесленная

Эти названия выбрали сами жители.

28 марта на заседании Тульской городской Думы депутаты одобрили ряд решений о присвоении названий улицам на территории Ленинского района.

в деревне Ивановка появятся улицы Красная и Оранжевая;

в деревне Струково — улицы Изобильная, 1-я Ремесленная и 2-я Ремесленная;

в поселке Октябрьский — улицы Полевая и Садовая;

в поселке Новый — улицы Весенняя, Летняя и Осенняя.

Отметим, что эти названия улицам предложили сами жители.