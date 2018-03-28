Дом на ул. Металлистов в Туле сдадут в аренду за 1 рубль

28 марта депутаты Тульской городской Думы приняли решение о передаче в аренду муниципальное здание на улице Металлистов.

Двухэтажный нежилой дом №17 по ул. Металлистов общей площадью 447,9 кв.м является объектом культурного наследия федерального значения «Дом жилой, сер. XVIII в., XIX – нач. XX вв.». На сегодняшний день здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Дома предполагается передать в аренду посредством аукциона сроком на 49 лет для использования в качестве объекта торговли, организации общественного питания, гостиницы и культурно-развлекательных целей.

– В настоящее время в Туле ведется реконструкция улицы Металлистов. Это будет не просто пешеходная улица, а настоящий музейный квартал, центр культурной жизни. Туристы смогут познакомиться с богатой культурой Тульского края в одном месте. А для туляков, жителей нашего города-героя, улица Металлистов, надеюсь, станет излюбленным местом прогулок и отдыха. Конечно, для этого необходимо создание дополнительной инфраструктуры. Для этих целей мы и передаем в аренду здания на этой улице, – сказал глава Тулы Юрий Цкипури.