новости
новости
Регистрация
Дом на ул. Металлистов в Туле сдадут в аренду за 1 рубль

Дом на ул. Металлистов в Туле сдадут в аренду за 1 рубль

Срок аренды – 49 лет.

28 марта депутаты Тульской городской Думы приняли решение о передаче в аренду муниципальное здание на улице Металлистов.
 
Двухэтажный нежилой дом №17 по ул. Металлистов общей площадью 447,9 кв.м является объектом культурного наследия федерального значения «Дом жилой, сер. XVIII в., XIX – нач. XX вв.». На сегодняшний день здание находится в неудовлетворительном состоянии.
 
Дома предполагается передать в аренду посредством аукциона сроком на 49 лет для использования в качестве объекта торговли, организации общественного питания, гостиницы и культурно-развлекательных целей.
 
– В настоящее время в Туле ведется реконструкция улицы Металлистов. Это будет не просто пешеходная улица, а настоящий музейный квартал, центр культурной жизни. Туристы смогут познакомиться с богатой культурой Тульского края в одном месте. А для туляков, жителей нашего города-героя, улица Металлистов, надеюсь, станет излюбленным местом прогулок и отдыха. Конечно, для этого необходимо создание дополнительной инфраструктуры. Для этих целей мы и передаем в аренду здания на этой улице, – сказал глава Тулы Юрий Цкипури.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:53 +1
Другие статьи по темам
Событие
Реконструкция Тульской набережной
Место
Тулаулица Металлистов
Прочее
аренда объекта культурного наследия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки жалуются на автохама-«рецидивиста»: Если номер ТТТ, можно стоять посреди дороги?
Туляки жалуются на автохама-«рецидивиста»: Если номер ТТТ, можно стоять посреди дороги?
Под Тулой появятся улицы Изобильная, Весенняя и Ремесленная
Под Тулой появятся улицы Изобильная, Весенняя и Ремесленная
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.