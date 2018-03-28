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В Тульской области повысили налог на игорный бизнес

В Тульской области повысили налог на игорный бизнес

Региональный закон депутаты облдумы привели в соответствие с федеральным.

Закон дополнен новыми объектами налогообложения — процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов, которые учитывают интерактивные ставки.

Ставка налога на игорный бизнес в месяц на один процессинговый центр букмекерской конторе или тотализатора составит 2,5 млн руб.

Повышены ставки налога и для существующих объектов до возможного максимума. Ранее ставка была 125 тыс. руб. на один центр в месяц, в новой редакции она повышена в 2 раза – до 250 тыс. руб.

Ставка налога за один пункт приема ставок ранее составляла 7000 руб. В новой редакции она составит 14 тыс. руб.

Закон вступит в силу не ранее чем через месяц со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.

Корректировка закона принесет в бюджет региона 6 млн рублей ежегодно.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 11:13 +1
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