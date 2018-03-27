новости
новости
Регистрация
Туляки скорбят вместе с Кемерово: Цветы, панихида, стена плача
Фото Алексея Пирязева.

Туляки скорбят вместе с Кемерово: Цветы, панихида, стена плача

Горожане оставляют цветы в память о трагедии, произошедшей 25 марта в Кемерово.

Сегодня, 27 марта, в Туле пройдет панихида по погибшим в Кемерово. Богослужение состоится в Успенском соборе в 13.00 (на площади Ленина). Его возглавит Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Возле собора будет организована стена плача.

Утром в тульских храмах прошли поминальные службы.

А пока – туляки оставили цветы на арт-объекте «Место встречи» в районе пересечения улицы Первомайской и проспекта Ленина.

В загоревшемся торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли более 60 человек. Большинство из них — дети. По последним данным, погиб 41 ребенок.

Напомним, общенациональный траур в стране не объявлен.

Сюжет: Трагедия в Кемерово
Myslo присоединился к флешмобу: «Я требую национальный траур!»
Жизнь Тулы и области
Myslo присоединился к флешмобу: «Я требую национальный траур!»
сегодня, в 10:41, 108 1846 15
Рейд Myslo: Насколько безопасны тульские ТЦ
Жизнь Тулы и области
Рейд Myslo: Насколько безопасны тульские ТЦ
вчера, в 20:28, 321 13255 28
Официально: В Тульской области проверят пожарную безопасность ТРЦ и других крупных объектов
Жизнь Тулы и области
Официально: В Тульской области проверят пожарную безопасность ТРЦ и других крупных объектов
вчера, в 16:00, 97 3520 2
Трагедия в Кемерово: Генпрокуратура потребовала проверить все торговые центры страны
Жизнь Тулы и области
Трагедия в Кемерово: Генпрокуратура потребовала проверить все торговые центры страны
вчера, в 14:48, 83 2488 5
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:20 +4
Другие статьи по темам
Событие
трагедия в Кемеровопанихидастена плача
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за долгов по кредиту приставы арестовали автомобиль жительницы Алексина
Из-за долгов по кредиту приставы арестовали автомобиль жительницы Алексина
Туляки сообщают о сбоях в сети Билайн
Туляки сообщают о сбоях в сети Билайн
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.