Туляки скорбят вместе с Кемерово: Цветы, панихида, стена плача

Фото Алексея Пирязева.

Горожане оставляют цветы в память о трагедии, произошедшей 25 марта в Кемерово.

Сегодня, 27 марта, в Туле пройдет панихида по погибшим в Кемерово. Богослужение состоится в Успенском соборе в 13.00 (на площади Ленина). Его возглавит Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Возле собора будет организована стена плача.

Утром в тульских храмах прошли поминальные службы.

А пока – туляки оставили цветы на арт-объекте «Место встречи» в районе пересечения улицы Первомайской и проспекта Ленина.

В загоревшемся торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли более 60 человек. Большинство из них — дети. По последним данным, погиб 41 ребенок.

Напомним, общенациональный траур в стране не объявлен.