Фото Алексея Пирязева.
Туляки скорбят вместе с Кемерово: Цветы, панихида, стена плача
Горожане оставляют цветы в память о трагедии, произошедшей 25 марта в Кемерово.
Сегодня, 27 марта, в Туле пройдет панихида по погибшим в Кемерово. Богослужение состоится в Успенском соборе в 13.00 (на площади Ленина). Его возглавит Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Возле собора будет организована стена плача.
Утром в тульских храмах прошли поминальные службы.
А пока – туляки оставили цветы на арт-объекте «Место встречи» в районе пересечения улицы Первомайской и проспекта Ленина.
В загоревшемся торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли более 60 человек. Большинство из них — дети. По последним данным, погиб 41 ребенок.
Напомним, общенациональный траур в стране не объявлен.
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