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Myslo присоединился к флешмобу: «Я требую национальный траур!»

Myslo присоединился к флешмобу: «Я требую национальный траур!»

В интернете набирает силу акция с требованием объявить национальный траур по погибшим в Кемерово.

В настоящий момент официальный траур объявлен в Ингушетии, Кемеровской области, Владивостоке, Приморском крае, Екатеринбурге. Общенациональный траур не объявлен.

Российские знаменитости запустили флешмоб в социальных сетях: «Я требую национального траура!» На своих страницах они пишут слова поддержки и соболезнования близким погибших.

Акцию поддержали Сергей Лазарев, Наталья Водянова, Ольга Бузова, Егор Крид и другие знаменитости.

Певец Сергей Лазарев:

– Это горе всей страны! Должна отреагировать вся страна! Телевидение (сетка вещания не изменена)! Политики! Власть! Все! Нельзя так просто делать вид, что ничего не произошло! — негодует певец, требуя объявить национальный траур.

К флешмобу присоединяются все больше людей. На своей странице в Фейсбуке уполномоченный по правам ребенка Тульской области Наталия Зыкова также поддержала акцию:

– Как же жалко людей! В наше мирное время погибли дети… В голове не укладывается, что они испытали перед смертью. Как возможно, что не соблюдены в таком общественном месте правила элементарной пожарной безопасности, почему дети остались одни, почему не было шанса на спасение… ответ один — халатность взрослых. Весь ужас этой трагедии прослеживается в этом.

 

Myslo также объявил траур. Сегодня мы отказались от развлекательного контента и скорбим вместе с близкими погибших, с теми, кто потерял родных, детей. Это страшная трагедия, о которой нельзя молчать.

Сюжет: Трагедия в Кемерово
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