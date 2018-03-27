Тульские налоговики провели День открытых дверей

Фото: пресс-служба УФНС России по Тульской области

Все желающие смогли получить консультации по вопросам заполнения и подачи налоговых деклараций.

В рамках декларационной кампании налоговые инспекции Тульской области 23 и 24 марта приняли участие в общероссийской акции «День открытых дверей».

Все желающие смогли на месте подать декларацию или заявить право на получение налогового вычета. Инспекторы помогали гражданам заполнить декларации по форме 3-НДФЛ и познакомили туляков с программой «Декларация», которая позволяет автоматически сформировать декларацию по результатам введенных данных.

За два дня около трех тысяч налогоплательщиков заполнили налоговую декларацию в электронном виде. Кроме того, около 500 жителей региона получили доступ к «Личному кабинету», позволяющему получать информацию о налоговых обязательствах не выходя из дома.

О своих доходах за 2017 год отчитались порядка 34 тысяч жителей Тулы и Тульской области. Доходы свыше 1 млн рублей заявлены в 6% представленных деклараций. Заявленная сумма НДФЛ к доплате в бюджет – 67,3 млн рублей.