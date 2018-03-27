новости
новости
Регистрация
Тульские налоговики провели День открытых дверей
Фото: пресс-служба УФНС России по Тульской области

Тульские налоговики провели День открытых дверей

Все желающие смогли получить консультации по вопросам заполнения и подачи налоговых деклараций.

В рамках декларационной кампании налоговые инспекции Тульской области 23 и 24 марта приняли участие в общероссийской акции «День открытых дверей». 

Все желающие смогли на месте подать декларацию или заявить право на получение налогового вычета. Инспекторы помогали гражданам заполнить декларации по форме 3-НДФЛ и познакомили туляков с программой «Декларация», которая позволяет автоматически сформировать декларацию по результатам введенных данных. 

За два дня около трех тысяч налогоплательщиков заполнили налоговую декларацию в электронном виде. Кроме того, около 500 жителей региона получили доступ к «Личному кабинету», позволяющему получать информацию о налоговых обязательствах не выходя из дома.

О своих доходах за 2017 год отчитались порядка 34 тысяч жителей Тулы и Тульской области. Доходы свыше 1 млн рублей заявлены в 6% представленных деклараций. Заявленная сумма НДФЛ к доплате в бюджет – 67,3 млн рублей.

Следующие «Дни открытых дверей» состоятся 23-24 апреля. Все тульские инспекции будут работать с 9 до 20 часов.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:04 0
Другие статьи по темам
Событие
налогиУФНС России по Тульской областидень открытых дверейналоговые декларацииуплата налогов
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Рухнувшую под тяжестью снега крышу тульского дома начали ремонтировать
Рухнувшую под тяжестью снега крышу тульского дома начали ремонтировать
Сотрудники тульских предприятий смогут отдохнуть на самых чистых пляжах России
Сотрудники тульских предприятий смогут отдохнуть на самых чистых пляжах России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.