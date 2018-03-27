Сотрудники тульских предприятий смогут отдохнуть на самых чистых пляжах России

Фото: пресс-служба администрации Тулы

27 марта делегация из Сочи во главе с мэром города Анатолием Пахомовым презентовала тулякам курортные и оздоровительные возможности города.

Участие в мероприятии приняли представители крупных предприятий и организаций Тулы, представители туристического бизнеса.

По словам Анатолия Пахомова, сочинские санатории предлагают тульским предприятиям привлекательные цены для отдыха и оздоровления сотрудников. Средняя стоимость в сутки с лечением составляет порядка 1300-1800 рублей.

Кроме традиционного отдыха и лечения, в Сочи проходит более 250 событийных мероприятий в год, разработаны интересные пешеходные маршруты и экскурсионные программы. Особое внимание уделяется благоустройству города, четыре раза в год на его улицах высаживаются цветы.

– У нас построено три новых очистных сооружения, полностью рекультивированы свалки, мы уверенно говорим, что у нас самое чистое море и самые чистые пляжи, – резюмировал Анатолий Пахомов.