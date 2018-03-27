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Начальник тульского УМВД Сергей Галкин поздравил ветерана Алексея Мосина с юбилеем
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Начальник тульского УМВД Сергей Галкин поздравил ветерана Алексея Мосина с юбилеем

Алексей Иванович воевал в дивизионной разведке, затем работал в органах внутренних дел. Ему исполнилось 95 лет.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин поздравил с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел региона Алексея Мосина.

Полковник милиции в отставке Алексей Иванович Мосин отметил 95-летний юбилей. В годы Великой Отечественной войны он воевал в составе Украинского фронта в дивизионной разведке, форсировал Днепр. Награждён орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, является Заслуженным юристом РФ, почётным гражданином города Тулы.

Находясь на заслуженном отдыхе, Алексей Иванович активно занимается творческой деятельностью, пишет книги о защите законности и правопорядка. Сергей Галкин поблагодарил ветерана за весомый вклад в развитие органов внутренних дел региона и активное участие в воспитании молодого поколения правоохранителей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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