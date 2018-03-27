Где в Туле отключат электроэнергию 28 марта

С 9 до 17 часов не будет света по следующим адресам:

ул. Демонстрации, 22, 24-б,

ул. Октябрьская, 215,

пр-т Ленина, 66-а,

ул. Кутузова, 31, 33, 35, 37,

ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,

ул. Р. Зорге, 31, 33,

ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,

ул. Ствольная, 30,

ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),

пер. Южный, 1-12,

ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

п. Горелки: пер. Охотный, 1-7,

ул. Мирная, 1-8-а,

п. Горелки: ул. Макаренко, 1-25 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

пер. Охотный, 1, 3,

пер. Поддубный, 1-8,

пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 7-13,

Московское шоссе, 15-а,

п. Н. Скуратово, 115-133-а, 116-137.