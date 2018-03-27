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Где в Туле отключат электроэнергию 28 марта

Где в Туле отключат электроэнергию 28 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.

С 9 до 17 часов не будет света по следующим адресам:

  • ул. Демонстрации, 22, 24-б,
  • ул. Октябрьская, 215,
  • пр-т Ленина, 66-а,
  • ул. Кутузова, 31, 33, 35, 37,
  • ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
  • ул. Р. Зорге, 31, 33,
  • ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
  • ул. Ствольная, 30,
  • ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
  • пер. Южный, 1-12,
  • ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • п. Горелки: пер. Охотный, 1-7,
  • ул. Мирная, 1-8-а,
  • п. Горелки: ул. Макаренко, 1-25 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • пер. Охотный, 1, 3,
  • пер. Поддубный, 1-8,
  • пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 7-13,
  • Московское шоссе, 15-а,
  • п. Н. Скуратово, 115-133-а, 116-137.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +2
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