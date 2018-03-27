Где в Туле отключат электроэнергию 28 марта
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
С 9 до 17 часов не будет света по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 22, 24-б,
- ул. Октябрьская, 215,
- пр-т Ленина, 66-а,
- ул. Кутузова, 31, 33, 35, 37,
- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
- ул. Р. Зорге, 31, 33,
- ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
- ул. Ствольная, 30,
- ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
- пер. Южный, 1-12,
- ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- п. Горелки: пер. Охотный, 1-7,
- ул. Мирная, 1-8-а,
- п. Горелки: ул. Макаренко, 1-25 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- пер. Охотный, 1, 3,
- пер. Поддубный, 1-8,
- пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 7-13,
- Московское шоссе, 15-а,
- п. Н. Скуратово, 115-133-а, 116-137.
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