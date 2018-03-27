По факту гибели пенсионерки при пожаре на улице Металлургов проводится проверка

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Следователи выясняют все детали случившегося, по итогам будет принято процессуальное решение.

Утром 27 марта, при тушении пожара в одной из квартир в доме № 60 по улице Металлургов, было обнаружено тело пожилой женщины. Сотрудниками СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, проживавшая в квартире женщина 1938 года рождения, погибла от удушья. В качестве одной из причин возгорания следователи называют неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи на газовой плите.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Всего на пожаре сотрудниками ГУ МЧС России по Тульской области было спасено 15 человек.