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По факту гибели пенсионерки при пожаре на улице Металлургов проводится проверка
Следователи выясняют все детали случившегося, по итогам будет принято процессуальное решение.
Утром 27 марта, при тушении пожара в одной из квартир в доме № 60 по улице Металлургов, было обнаружено тело пожилой женщины. Сотрудниками СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, проживавшая в квартире женщина 1938 года рождения, погибла от удушья. В качестве одной из причин возгорания следователи называют неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи на газовой плите.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Всего на пожаре сотрудниками ГУ МЧС России по Тульской области было спасено 15 человек.
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