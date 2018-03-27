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По факту гибели пенсионерки при пожаре на улице Металлургов проводится проверка
Фото из архива MySlo

По факту гибели пенсионерки при пожаре на улице Металлургов проводится проверка

Следователи выясняют все детали случившегося, по итогам будет принято процессуальное решение.

Утром 27 марта, при тушении пожара в одной из квартир в доме № 60 по улице Металлургов, было обнаружено тело пожилой женщины. Сотрудниками СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, проживавшая в квартире женщина 1938 года рождения, погибла от удушья. В качестве одной из причин возгорания следователи называют неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи на газовой плите.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Всего на пожаре сотрудниками ГУ МЧС России по Тульской области было спасено 15 человек.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:15 0
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Место
Тулаулица Металлургов

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