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Несколько населенных пунктов в Туле останутся без воды

Несколько населенных пунктов в Туле останутся без воды

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

27 марта с 10.00 до 17.00 будет ограничена подача холодной воды в селе Алешня по адресам: ул. Совхозная 22 (детсад), ул. Совхозная, 23 (амбулатория). Причина – отключение электроэнергии для проведения ремонтных работ.
 
Также с 10.00 до окончания работ, будет ограничена подача холодной воды в поселке Барсуки в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на артезианской скважине.
 
В 11.00 до окончания работ (точное время неизвестно) будет ограничена подача холодной воды в поселке Плеханово на ул. Заводская (дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6), в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: п. Плеханово ул. Заводская, 6.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:13 0
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