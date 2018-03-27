Несколько населенных пунктов в Туле останутся без воды

27 марта с 10.00 до 17.00 будет ограничена подача холодной воды в селе Алешня по адресам: ул. Совхозная 22 (детсад), ул. Совхозная, 23 (амбулатория). Причина – отключение электроэнергии для проведения ремонтных работ.

Также с 10.00 до окончания работ, будет ограничена подача холодной воды в поселке Барсуки в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на артезианской скважине.