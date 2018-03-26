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В Туле при сходе снега рухнуло ограждение крыши: Подробности
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле при сходе снега рухнуло ограждение крыши: Подробности

Ремонт крыши в поселке Молодежный проводился в 2017 году по программе «Народный бюджет».

Утром 26 марта в поселке Молодежном на улице Центральная на доме №1 под давлением талого снега на крыше оторвалось ограждение.
 

Анна Абдалина

– Грохотало на крыше всю ночь – ограждение, видимо, не выдерживало давления снега и постепенно отрывалось. Утром увидела через окно балкона уже оторванное ограждение, – поясняет жительница дома Анна Абдалина.
 
 
Анна Абдалина уточняет, ремонт крыши проводился в 2017 году по программе «Народный бюджет». Жители сдавали с каждой квартиры по 7000 рублей, но качеством работ остались не довольны.
 
 
– Эти парапеты изначально плохо были прикручены. В целом крыша смонтирована неправильно – фронтон не зашит, а из-за этого плесень в квартирах и, когда ветер, то задувает в дом и в квартирах холодно, – отмечает жительница дома.
 
 
Что же касается уборки снега, то нарекания на этот счет к УК «Инженер Про Центр» у жителей были всю зиму. Они уверены, что если бы жилищники своевременно чистили крышу, то удалось бы избежать этой ситуации. Теперь же жители опасаются, что крыша будет протекать.
 
Как сообщили Myslo в администрации Тулы, уже сегодня УК «Инженер Про Центр» с привлечением вышки выполнит восстановительные работы на крыше дома.
 
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В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 1
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 2
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 3
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 4
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 5
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 6
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 7
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 8
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 9
В Молодежном рухнуло ограждение крыши, Фото: 10
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:46 0
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