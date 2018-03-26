В Туле полиция задержала группу воров-серийщиков

Четверо злоумышленников причастны, как минимум, к шести противоправным деяниям в разных округах города: они обворовывали пожилых людей.

Группа совершала кражи и мошенничества в разное время, специально приезжая в город для совершения незаконного деяния.

По имеющимся у полицейских сведениям, чаще всего подозреваемые входили в квартиры под предлогом продажи мёда. В ходе беседы злоумышленники выясняли, где и как пенсионеры хранят сбережения, отвлекали их различными просьбами и тайно похищали денежные средства. Кроме того, есть информация о совершении противоправных деяний под видом социальных работников, когда деньгами жертв злоумышленники завладевали путем обмана.

Ущерб, нанесенный потерпевшим, в различных случаях составлял от 19 до 155 тысяч рублей. А даты совершения преступлений варьируются от прошлой до нынешней весны.

Проводя мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний, сотрудники полиции располагали сведениями о примерном внешнем виде злоумышленников и транспортном средстве, которым они, вероятно, пользовались. Ориентировки с информацией о подозреваемых имелись у полицейских во всем городе.

УМВД получили сведения о мужчине, который, предположительно, был водителем во время совершения преступлений.

В дальнейшем эти сведения подтвердились. Мужчину удалось задержать. Затем сотрудники полиции выяснили личности и местонахождение его подельниц — трех представительниц цыганского этноса. Все они задержаны.

В УМВД России по г. Туле возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ «Кража» и 159 УК РФ «Мошенничество», в зависимости от способа совершения противоправного деяния. Сотрудники полиции проверяют задержанных на возможную причастность к другим хищениям чужого имущества.