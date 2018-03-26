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Ростех вывел тульский завод «Октава» из кризиса
Фото из архива Myslo.

Ростех вывел тульский завод «Октава» из кризиса

Один из старейших российских заводов электроакустического оборудования по итогам 2017 года увеличил показатели.

Объем производства тульской «Октавы» по итогам 2017 года вырос в два раза, выручка — на 20%, экспорт продукции — на 17%.

Рост финансовых показателей обеспечен за счет увеличения выпуска гражданской продукции, доля которой в общем объеме поставок превысила 50%. До передачи «Октавы» в прямое антикризисное управление Госкорпорации Ростех предприятие являлось убыточным.

Основная продукция завода — студийная микрофонная техника, известная не только в России, но и за рубежом. Микрофоны «Октавы» используют российские и зарубежные музыкальные исполнители, в том числе Стинг, U2, Iron Maiden, Radiohead и др. Предприятие также поставляет на рынок гарнитуры связи, телефонную аппаратуру и комплектующие для электроакустического оборудования.

Ранее предприятие несло многомиллионные убытки, загрузка мощностей не превышала 15%, а износ оборудования достигал 90%.

После передачи завода в антикризисное управление Ростеха предприятие за год увеличило объемы производства в два раза и вышло на безубыточный уровень.

По итогам 2017 года совокупная выручка «Октавы» выросла на 20% и составила 231 млн рублей (117% от плана). Объем поставок гражданской продукции увеличился на 26% – до 123 млн рублей, его доля в структуре общей выручки превысила 53%. Доля экспорта в общем объеме продаж составила 17%. Традиционными импортерами продукции «Октавы» являются Германия, Франция, Швейцария и ряд других европейских стран.

В течение года завод активно расширял партнерские связи: было заключено порядка 100 контрактов, в том числе 20 — с новыми заказчиками, среди которых компания «Лютнер», авиакомпания «Иркут», Главное управление авиации Росгвардии, аэропорты «Шереметьево» и «Внуково». На заводе были сформированы структурные подразделения, отвечающие за маркетинг, продажи и сервисное обслуживание, что позволило эффективно продвигать продукцию на новых рынках.

– Менее чем за год Ростеху удалось нормализовать работу завода. На предприятие пришла новая управленческая команда, которая переформатировала предприятие под современные стандарты бизнеса. При поддержке корпорации и правительства области идут масштабные преобразования, результатом которых станет создание в Туле производства мирового уровня, — говорит председатель совета директоров ПАО «Октава», директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

В числе ключевых для «Октавы» итогов года — утверждение инвестиционной программы, которая предусматривает масштабное обновление основных фондов. В ее рамках на модернизацию производства в 2017 году было направлено почти 200 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в июне 2017 года Наблюдательный совет Ростеха принял решение о передаче «Октавы» в прямое управление корпорации в целях повышения управленческой и операционной эффективности завода.

сегодня, в 19:15 +3
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