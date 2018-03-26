Предприниматель из Веневского района украл электричество на 330 тысяч рублей

В «Тулэнерго» поступило анонимное сообщение о крупном хищении электроэнергии индивидуальным предпринимателем из поселка Мордвес Веневского района. В ходе осмотра электросчетчика выяснилось, что на счётном механизме закреплён неодимовый магнит, мешающий корректной работе прибора.

Энергетики составили акт о безучетном потреблении электроэнергии. По предварительной информации, «мимо счётчика» прошло более 40 тысяч кВт/ч электроэнергии. Сумма нанесенного ущерба превысила 330 тысяч рублей.

По факту случившегося сотрудниками «Тулэнерго» в территориальный отдел МВД России направлено заявление о привлечении предпринимателя к предусмотренной законом ответственности.