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Предприниматель из Веневского района украл электричество на 330 тысяч рублей

Предприниматель из Веневского района украл электричество на 330 тысяч рублей

На механизме прибора учёта недобросовестный потребитель закрепил неодимовый магнит.

В «Тулэнерго» поступило анонимное сообщение о крупном хищении электроэнергии индивидуальным предпринимателем из поселка Мордвес Веневского  района. В ходе осмотра электросчетчика выяснилось, что на счётном механизме закреплён неодимовый магнит, мешающий корректной работе прибора.

Энергетики составили акт о безучетном потреблении электроэнергии. По предварительной информации, «мимо счётчика» прошло более 40 тысяч кВт/ч электроэнергии. Сумма нанесенного ущерба превысила 330 тысяч рублей.

По факту случившегося сотрудниками «Тулэнерго» в территориальный отдел МВД России направлено заявление о привлечении предпринимателя к предусмотренной законом ответственности. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:11 +4
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Место
Тульская областьВеневский район

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