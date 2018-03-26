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На каникулах юные туляки будут изучать основы дорожного движения
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

На каникулах юные туляки будут изучать основы дорожного движения

В Алексинском районе начал работу профильный детский лагерь, подшефный областному Управлению ГИБДД.

В оздоровительном лагере «Сигнал» в Алексинском районе стартовала новая профильная смена юных инспекторов движения. Как сообщает отделение пропаганды БДД областного УГИБДД, более ста мальчишек и девчонок приступили к занятиям по изучению правил безопасного нахождения на дороге.

На протяжении недели восемь групп школьников будут проходить обучение на станциях по ПДД, познакомятся с работой инспектора-регулировщика и изучат основы оказания первой доврачебной помощи.

Закреплять полученные знания юные инспектора будут с помощью компьютерного тестирования, тематических конкурсов и викторин. В программе лагеря предусмотрены и развлекательные мероприятия – театрализованные представления и конкурс  «Мистер и Мисс ЮИД», победители которого получат памятные подарки от ГИБДД. Также для ребят запланированы выезды на экскурсии и в кинотеатр.

Самые активные школьники получат в подарок интересные книги, а каждому участнику профильной смены сотрудники Госавтоинспекции презентуют тематические тетради. Все мероприятия будут проходить при непосредственном участии инспекторов ГИБДД и педагогов.

Профильный лагерь формирует у детей положительную модель поведения на дороге и готовит юных инспекторов к соревнованиям «Безопасное колесо», которые пройдут в Туле 7 апреля. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 0
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Место
Тульская областьАлексинский район

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