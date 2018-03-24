Руководство тульской «Балтики» приносит искренние соболезнования родственникам погибшего сотрудника

14 марта на котельной тульского филиала компании «Балтика» произошел инцидент, повлекший за собой травмы двух сотрудников энергетической и технической служб. Пострадавшие были направлены в больницу каретой скорой помощи.

Несчастный случай произошел во время проведения пуско-наладочных работ в котельной филиала. Причиной аварии стало разрушение главного парового клапана котла. Инженер-механик Александр Румянцев в тяжелом состоянии был сразу переведен в отделение реанимации, коллеге, получившему ожоги средней тяжести, была оказана необходимая медицинская помощь.

Александр провел в реанимации 10 дней, к сожалению, накануне состояние больного сильно ухудшилось, что привело к смерти молодого человека.

Юрий Савин, директор филиала:

- В сотрудничестве с компетентными органами компания продолжает вести расследование происшествия, и мы обязательно проинформируем всех об итогах следствия. Потеря Александра — трагическая весть для всего коллектива. Мы скорбим вместе с родными и близкими нашего сотрудника. Ранее мы уже сообщали о том, что 16 марта на место аварии оперативно прибыли топ-менеджеры Компании. Расследование ведется под руководством регионального директора по производству Юрия Чентырева. Компания стремится провести расследование максимально открыто и объективно, чтобы определить причины происшествия и избежать подобных ситуаций в будущем. Параллельно с этим проводится внешнее расследование со стороны компетентных органов.

Все необходимые расходы по погребению Александра Румянцева и возьмет на себя компания «Балтика».