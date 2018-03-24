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Руководство тульской «Балтики» приносит искренние соболезнования родственникам погибшего сотрудника

Руководство тульской «Балтики» приносит искренние соболезнования родственникам погибшего сотрудника

Завод обязуется провести открытое расследование происшествия.

14 марта на котельной тульского филиала компании «Балтика» произошел инцидент, повлекший за собой травмы двух сотрудников энергетической и технической служб. Пострадавшие были направлены в больницу каретой скорой помощи.

Несчастный случай произошел во время проведения пуско-наладочных работ в котельной филиала. Причиной аварии стало разрушение главного парового клапана котла. Инженер-механик Александр Румянцев в тяжелом состоянии был сразу переведен в отделение реанимации, коллеге, получившему ожоги средней тяжести, была оказана необходимая медицинская помощь.

Александр провел в реанимации 10 дней, к сожалению, накануне состояние больного сильно ухудшилось, что привело к смерти молодого человека.

Юрий Савин, директор филиала:
- В сотрудничестве с компетентными органами компания продолжает вести расследование происшествия, и мы обязательно проинформируем всех об итогах следствия. Потеря Александра — трагическая весть для всего коллектива. Мы скорбим вместе с родными и близкими нашего сотрудника. Ранее мы уже сообщали о том, что 16 марта на место аварии оперативно прибыли топ-менеджеры Компании. Расследование ведется под руководством регионального директора по производству Юрия Чентырева. Компания стремится провести расследование максимально открыто и объективно, чтобы определить причины происшествия и избежать подобных ситуаций в будущем. Параллельно с этим проводится внешнее расследование со стороны компетентных органов.

Все необходимые расходы по погребению Александра Румянцева и возьмет на себя компания «Балтика».

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:09 +6
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