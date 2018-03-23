В Суворовской районной больнице появился лифт

Подъёмник установили после обращения жителей к губернатору Алексею Дюмину.

В терапевтическом корпусе Суворовской центральной районной больницы запущен в эксплуатацию лифтовой подъемник. Ранее жители района обратились к главе региона Алексею Дюмину с жалобой на отсутствие лифта в медучреждении.

На третьем этаже больничного корпуса находится межмуниципальный сосудистый центр, на этаже – кардиологическое и терапевтическое отделения. Большинство пациентов, поступающих в межмуниципальный сосудистый центр, не могут передвигаться самостоятельно.

В больницу госпитализируются жители Суворовского, Арсеньевского, Белевского и Одоевского районов. Губернатор поручил министерству здравоохранения Тульской области решить проблему с отсутствием лифта. Средства на его установку были выделены из бюджета Тульской области.