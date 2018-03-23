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Тульские школьники во время каникул увидят мюзикл на льду «Руслан и Людмила»

Тульские школьники во время каникул увидят мюзикл на льду «Руслан и Людмила»

По инициативе губернатора Алексея Дюмина фонд развития Тульской области «Перспектива» закупил 255 билетов для одарённых детей.

По поручению главы региона Алексея Дюмина фонд развития Тульской области «Перспектива» приобрёл для юных туляков билеты на мюзикл «Руслан и Людмила», показ которого пройдёт в московском дворце спорта «Мегаспорт». 

На выступлении побывают юные фигуристы из Тулы, Новомосковска и Алексина, воспитанники Первомайской кадетской школы, учащиеся общеобразовательных учреждений, детских домов, социально-реабилитационного центра. В Москву также отправятся учащиеся Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов». 

Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» – это представление беспрецедентного уровня с использованием современных технологий и новейших световых 3D-эффектов. Зрителей ждёт потрясающая музыка, написанная специально для мюзикла, красочная сценография, яркие декорации, масштабные видеоинсталляции и великолепные сценические костюмы, сделанные вручную.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +1
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