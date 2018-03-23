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Молодёжка «Арсенала» проиграла «Локомотиву» со счётом 2:1
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодёжка «Арсенала» проиграла «Локомотиву» со счётом 2:1

Матч завершился на стадионе туляков в посёлке Косая Гора.

Дублирующий состав канониров встретился с молодыми столичными железнодорожниками на своём домашнем стадионе в пятницу, 23 марта.

«Арсенал»: Баринов, Шустов (Шолох, 78), Родинков, Маркин, Веприков, Осипов, Седых (Антипов, 71), Ивакин, Буранов (Гребенщиков, 62), Аджоев, Лобзин (Максумов, 46, Хлусевич, 73). 

«Локомотив»: Лобанцев, Шигорев, Поникаров, Глушков, Гюрджан, Уткин, Шищенко, Стукалов (Черный, 56), Логинов (Куль, 90+), Цаллагов (Ломакин, 81, Фурцев, 89), Сулейманов (Саркисян, 76).

В первом тайме игрокам не удалось открыть счёт. А вот на пятой минуте второй части матча гости вырвались вперёд – Сулейманов в падении замкнул прострел с правого края. На 61-й минуте шансов спасти игру стало меньше. Спустя 11 минут Глушков вышел один на один с Бариновым и спокойно пробил в сетку, удвоив преимущество «Локомотива».

Вернуть матчу интригу и оживить замерзших фанатов арсенальцам удалось на 85-й минуте. Веприков классно вывел на удар Антипова, который действовал на грани офсайда. Константин был точен – 1:2.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:33 +1
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